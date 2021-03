Rastloser Brückenbauer: Gläubige in Dörpen trauern um Pastor

Am 28. Februar 2021 ist Pfarrer Johannes Hasselmann unerwartet verstorben.

Kristina Müller

Dörpen. Betroffenheit und Trauer sind in Dörpen, Dersum und Heede in diesen Tagen groß: Am vergangenen Sonntag ist Pfarrer Johannes Hasselmann unerwartet verstorben.

Für die Gemeindemitglieder war das nach Auskunft von Diakon Burkhard Becker völlig überraschend, denn am Abend zuvor hatte Hasselmann in Dörpen noch die Vorabendmesse gehalten und zum zweiten Fastensonntag über Tod und Sterben gepredigt. "V