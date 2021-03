Die B70 ist am heutigen Mittwochvormittag seit etwa 10 Uhr in Höhe Lehe voll gesperrt.

(Symbolbild) dpa/Patrick Seeger

Lehe. Autofahrer mussten seit etwa 10 Uhr auf der B70 in Höhe Lehe mit Einschränkungen leben. Grund ist die Entschärfung einer Bombe, die sich verzögert hatte. Inzwischen ist die Bundesstraße wieder freigegeben.

Nach Angaben der Polizei in Papenburg sollte die Weltkriegsrakete, die am Dienstag bei Waldarbeiten im Bereich der Straße Schulbrink gefunden wurde, am heutigen Mittwoch, 3. März 2021, gegen 10.30 Uhr entschärft werden. Dafür