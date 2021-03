Die B70 ist am Mittwochvormittag ab etwa 10 Uhr in Höhe Lehe voll gesperrt.

(Symbolbild) dpa/Patrick Seeger

Lehe. Autofahrer müssen ab etwa 10 Uhr auf der B70 in Höhe Lehe mit Einschränkungen rechnen. Grund ist die Entschärfung einer Bombe.

Nach Angaben der Polizei in Papenburg soll die Weltkriegsrakete, die am Dienstag bei Waldarbeiten im Bereich der Straße Schulbrink gefunden wurde, am heutigen Mittwoch, 3. März 2021, gegen 10.30 Uhr kontrolliert gesprengt wer