Rakete aus dem Weltkrieg bei Waldarbeiten in Lehe entdeckt

Experten des Kampfmittelräumdienstes werden am Mittwochvormittag die Sprengung der Rakete in Lehe vornehmen.

Michael Gründel/Archiv

Lehe. Bei Waldarbeiten in Lehe im Bereich Schulbrink ist am Dienstag ein Weltkriegsrakete gefunden worden. Eine Sprengung am Mittwoch, 3. März 2021, ist erforderlich - mit Auswirkungen auf den Verkehr auf der B70 sowie dem Küstenkanal.

Wie Sprengmeister Michael Crölle vom Kampfmittelräumdienst Niedersachsen am Dienstagnachmittag auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, handelt es sich bei dem Fund um eine kleinere englische Rakete. Die Sprengung soll nach seinen Worten am