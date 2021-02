Aus NP-Markt in Walchum wird eine Edeka-Filiale

Der NP-Markt in Walchum wird ab Sommer zu einer Edeka-Filiale.

Symbolfoto: Björn Dieckmann

Walchum. Am Montag, 1. März, übernimmt der Einzelhändler Rik Schneider den von der Edeka Minden-Hannover geführten NP-Markt in Walchum. Im Sommer soll er zu einer Edeka-Filiale umgebaut werden.

Schneider, der vor 35 Jahren mit der Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann begann, ist seit 2006 Betreiber des Edeka-Marktes in Dörpen. Gemeinsam mit seinem 12-köpfigen Marktteam will er nun in Walchum aktiv werden. Alle Mitarbeiter des NP-M