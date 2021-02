Ölschlauch in Blockheizkraftwerk platzt: Einsatz auf Campingplatz

Weil in einem Blockheizkraftwerk ein Ölschlauch platzte, wurde am Donnerstagvormittag die Feuerwehr auf den Campingplatz in Walchum gerufen.

dpa

Walchum. Zu einem Einsatz auf dem Campingplatz in Walchum ist am Donnerstagvormittag die Feuerwehr gerufen worden. In einem Blockheizkraftwerk war ein Ölschlauch geplatzt.

Gegen 10.40 Uhr wurde die Feuerwehr Dersum in die Steinbilder Straße in Walchum. Hier kam es in einem Blockheizkraftwerk (BHKW) eines Campinplatzes zu einer Verqualmung. Unter Atemschutz erkundeten die Einsatzkräfte das Gebäude und gaben sc