Rettung geglückt: Christoph Caffier hat mit dem Haubentaucher den Steg erreicht.

Tanja Schwind

Heede. Eine mutige und riskante Rettungsaktion hat Christoph Caffier in Heede vollbracht: Er holte einen Haubentaucher vom zufrierenden Heeder See. Allein hätte der Vogel keine Chance gehabt – aus einem besonderen Grund.

Den Blick nach vorn hat das Team von der Wasserski-Anlage am Heeder See am Freitag gerichtet. Wartungsarbeiten stehen für Christoph Caffier und seine Helfer an. Kleine Reparaturen am Lift, der auch mal vom Eis befreit werden muss