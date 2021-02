Mit neun Fahrzeugen und 45 Kameraden war die Feuerwehr in Dörpen im Einsatz.

Christian Belling

Dörpen. In Dörpen ist am Donnerstag zu einem Brand in einem Wohnhaus gekommen. Die Bewohner konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Hund allerdings verendete an einer Rauchgasvergiftung.

Bislang sei die Ursache für den Brand in der Oststraße noch völlig unklar, hieß es seitens der Feuerwehr. Diese war mit Kameraden der Ortswehren Dörpen und Kluse mit insgesamt neun Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort und gegen 13 Uhr a