In geteilten Klassen werden die Schüler im Emsland derzeit unterrichtet. Vom Präsenzunterricht haben sich nur wenige befreien lassen. (Symbolfoto)

dpa

Dörpen. Seit vergangener Woche können Schüler, die eigentlich nach Szenario B unterrichtet werden, sich vom Präsenzunterricht befreien lassen. Wird das in Schulen im Emsland überhaupt genutzt? Wir haben mit Schülern und Eltern gesprochen.

Schüler an Grundschulen sowie jene, die kurz vor ihrem Schulabschluss stehen, dürfen in Niedersachsen anders als in vielen anderen Bundesländern trotz der verschärften Corona-Regelungen weiterhin die Schulbank drücken – unter erhöhten