Die Feuerwehr hatte am Donnerstagmorgen aufgrund starker Böen viel zu tun.

Dörpen. Die Polizei und die Feuerwehren im Emsland und der Grafschaft Bentheim musste am Donnerstag zwischen 6 und 9 Uhr zu insgesamt 28 sturmbedingten Einsätzen ausrücken. Personen kamen dabei laut Polizei nicht zu Schaden.

In der Region stürzten zahlreich Bäume sowie abgebrochene Äste auf die Straßen, Zäune und Baustellenabsperrungen fielen um. Die Feuerwehr hatte reichlich zu tun in den Morgenstunden.Bus in GrabenDie Polizei war bei insgesamt neun Unfällen i