Auto auf A31 in Flammen - Rettungskräfte im Einsatz

Die Rettungskräfte mussten am Morgen zu einem brennenden PKW ausfahren.

Friso Gentsch

Dörpen. Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein PKW am Mittwochmorgen auf der A31 in Brand. Die Rettungsarbeiten dauern an.

Gegen 6.30 Uhr meldetet die Polizei den Vollbrand eines PKW auf der A31. Auf dem Rastplatz Walchum-Ost, auf Kilometer 162, sind die Rettungskräfte aktuell im Einsatz. Laut Polizeimeldung ist keine Person zu Schaden gekommen.Der Artikel wird