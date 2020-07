Kluse. In Kluse hat sich am Nachmittag des 23. Juli ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Vermutlich ist eine Person schwer verletzt worden.

