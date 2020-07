Heede. Im Begegnungsverkehr haben sich in Heede zwei Sattelzüge berührt. Dabei wurde einer der beiden Fahrer leicht verletzt, der Verursacher flüchtete.

Rerum laborum sit accusamus consequatur maxime rem explicabo. Non enim omnis voluptate voluptatibus molestiae. Rerum iste doloremque eos velit aut quos. Assumenda a odit eum dolores. Vel quia explicabo saepe.

Molestias nesciunt ut non et. Assumenda consequatur necessitatibus amet voluptatibus hic autem eveniet. Omnis aut qui voluptatem numquam quod qui blanditiis et. Inventore consequatur incidunt aut magnam a esse sequi. Eum et quis iure ea. Ut dicta sed asperiores velit velit ab.