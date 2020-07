Dörpener Ferienpass in diesem Jahr digital

Viele Familien werden die Ferien womöglich zuhause verbringen.

Symbolfoto: Ralf Hirschberger/dpa

Dörpen. Lange stand in Frage, ob es in der Samtgemeinde Dörpen angesichts der Corona-Einschränkungen überhaupt ein Ferienpass-Angebot geben wird. Doch Kinder in der Samtgemeinde können sich freuen. Wie genau der Ferienpass aussieht, hat der 1. Samtgemeinderat, Heinz-Hermann Lager, bei der jüngsten Ratssitzung vorgestellt.