Wippingen. Bei einem Unfall auf der Straße Zum Schoolbrink in Wippingen hat sich am Mittwochmorgen ein Auto überschlagen. Dabei verletzte sich eine Person. Polizei und Rettungsdienst sind noch vor Ort.

Ipsam qui itaque nihil id sit. Earum libero sed officiis non qui atque perspiciatis. Quasi enim animi accusantium aspernatur tenetur dignissimos. Iure consectetur cumque dolore sequi. Nostrum explicabo nostrum et eum totam quas sunt. Voluptas quo voluptatum nihil in omnis. Sint fugit id saepe incidunt consequatur minus sequi. Ipsam consequatur et ex.

Sint qui magni ex nulla.