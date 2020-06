Walchum. Die Firma TT Messebau aus Walchum muss aufgrund der Corona-Pandemie erhebliche Einbußen einstecken. Messen und Ausstellungen im In- und Ausland finden nicht statt. Kurzarbeit für die Mitarbeiter anzumelden war unumgänglich. Gibt es trotz der langfristigen Absage von Großveranstaltungen eine Zukunft für die Firma und ihre Beschäftigten?

