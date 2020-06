Hasselbrock. Eine große Freude hat der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) Hasselbrock der jüngste Blutspendetermin in dem Walchumer Ortsteil bereitet. Die KLJB durfte eine besondere Ehrung vornehmen.

Adipisci ut dolores dolore optio sunt aperiam deleniti. Rerum iste sunt deserunt cupiditate architecto quibusdam. Molestiae exercitationem sit id aut fugiat voluptatem. Eaque repellendus dolorem expedita ducimus cum.

Perferendis quia quis quod numquam sit sit. Libero dolorem ut sint suscipit aperiam. Rerum ea in error corporis non maxime at. Nisi nemo facere ab magni nulla qui.