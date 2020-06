Einen nicht alltäglichen Einsatz erlebten Polizisten am Dienstagnachmittag in Heede. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Heede. Hat ein Betrunkener etwa das Fahrzeug verwechselt? Diese erste süffisante Vermutung stellten nach eigenen Angaben Polizisten an, die am Dienstag in Heede einen 55-Jährigen kontrolliert hatten. Der hatte einen Anhänger mit einem zugelassenen Gesamtgewicht von 400 Kilogramm mit einem Mofa gezogen.