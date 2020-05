Neu angelegt worden ist auf einer Fläche von 1100 Quadratmetern der Schützenplatz am Veeneweg in Dörpen.

Daniel Gonzalez-Tepper

Dörpen. Der Bürgerschützenverein Dörpen hat mit Unterstützung der Gemeinde den Schützenplatz am Veeneweg neu gestaltet, er wird in Kürze eingeweiht. Auf was dürfen sich die Schützen auf dem Platz in direkter Nachbarschaft zum Schützenhaus freuen? Und was hat die Umsetzung gekostet?