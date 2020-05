Dörpen. Die Folgen der Corona-Krise bescheren immer mehr Menschen Kurzarbeit – auch im nördlichen Emsland. Am Papierproduktionsstandort Dörpen haben Werksleitung und Betriebsrat die entsprechenden Weichen gestellt. Über Kurzarbeit entschieden werde aber im Einzelfall und nach Marktlage.

