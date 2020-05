Dörpen. Zu einem Flächenbrand in einem Waldstück an der Wittefehnstraße ist die Feuerwehr Dörpen am Dienstagmorgen gegen 8.20 Uhr alarmiert worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr Dörpen brannten einem Sprecher zufolge etwa 30 Quadratmeter Unterholz.

