Dörpen. Die Kindertagesstätten in ganz Niedersachsen sind seit numehr neun Wochen auf Notbetreuung umgestellt. In der Samtgemeinde Dörpen werden die Beiträge jedoch erst ab Mai erlassen.

