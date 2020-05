Neubörger. Imker sind systemrelevant und dürfen auch in der Corona-Pandemie mit ihren Völkern reisen. Diese Nachricht freut den Imker und Initiator eines Blühstreifen-Projekts im nördlichen Emsland, Ludwig Rosenboom. Zudem konnte er weitere Flächen schaffen.

