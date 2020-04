Ein Feuer im Motorraum dieses Lieferwagens löschte am Mittwoch die Feuerwehr Heede. Foto: Samtgemeinde Dörpen/Feuerwehr

Heede. Zu einem Brand im Motorraum eines Lieferwagens ist am Mittwochnachmittag die Feuerwehr Heede in die Straße "Am Hassel" gerufen worden.