Einen sehr ungewöhnlichen Unfall musste die Polizei am Mittwochmorgen in Heede aufnehmen. Der Sachschaden liegt bei mehr als 50.000 Euro. Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Heede. Ebenso ungewöhnlich, wie spektakulär: So beschreibt die Polizei einen Unfall, der sich am Mittwochmorgen an der Birkenallee in Heede ereignet hat. Dabei wollte ein 83 Jahre alter Mann doch eigentlich nur rückwärts aus seiner Garage fahren.