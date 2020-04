So helfen Gassigänger aus Wippingen isolierten Hundehaltern CC-Editor öffnen

Die Inhaber der Hundeschule "Emslandpfoten" in Wippingen, Katja und Alexej Timmermann, wollen freiwillige Gassigänger sammeln und ausbilden. Foto: Timmermann

Wippingen. Der Hund muss mal und kratzt schon an der Tür. Wer sich wegen einer Coronavirus-Infektion gerade in Quarantäne befindet, hat nun ein Problem: Wer geht mit dem Tier raus? Auch Ältere oder Risikopatienten, sich vermehrt aus der Öffentlichkeit zurückziehen, können ihrem Vierbeiner derzeit oft nicht mehr die Bewegung bieten, die er nötig hat. Ein Paar aus Wippingen will helfen.