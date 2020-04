Der aktuelle Vorstand des Püntenvereins (von links): Bernd Baalmann, Hermann Terfehr, Reinhard Zumsande, Bernd Terfehr, Jürgen Müller, Johannes Hegemann, Marianne Buss-Terfehr und Bernd Thole. Michael Hegemann, stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Lehe, (rechts) dankte dem Verein für seine geleistete Arbeit. Das Foto entstand vor dem aktuell geltenden Versammlungsverbot. Foto: Anna Heidtmann

Lehe. Die Leher Pünte war auch im vergangenen Jahr eine Attraktion für Radtouristen im nördlichen Emsland. Wie sich dies in Zahlen ausdrückt und was für den 2003 gegründeten Verein "Leher Pünte" in naher Zukunft ansteht, das erfuhren die rund 40 Mitglieder auf der Jahreshauptversammlung - die vor den Corona-Pandemie stattfand - im Struven Hus in Lehe.