Wippingen. Zwei Monate nach der Sprengung des Geldautomaten der Volksbank Emstal in Wippingen können die Menschen in dem Dorf wieder Bargeld im Ort abholen. Der Automat im Neubau der Geschäftsstelle ist in Betrieb.

