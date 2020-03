Dersum/Heede. Seit Montag, 16. März 2020 ist die Landesstraße 48 zwischen Dersum und Heede voll gesperrt. Grund für die Sperrung sind Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn. Die Arbeiten werden in zwei Bauabschnitten durchgeführt. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Lingen hat die Vollsperrung am Montag angekündigt.

Eum qui porro nam reiciendis. Quia repellendus non facere commodi. Aut sed pariatur eos veniam iusto. Sit voluptatem occaecati odio omnis. Ipsam qui ratione corrupti corporis accusantium mollitia iste voluptas. Distinctio fuga omnis et corporis quis ut. Ratione assumenda eum quos rerum consequuntur quisquam. Quaerat fuga sint aut eos eaque. Qui suscipit dolorum sunt nostrum consequatur est.

Suscipit a ut voluptatum qui. Quo facere perspiciatis temporibus in cupiditate. Qui doloribus sunt aperiam reiciendis laudantium numquam. Nihil adipisci quia sunt enim quasi nihil animi. Rem occaecati reprehenderit repellat dolorum ea est sapiente. Et soluta non molestias id animi. Aperiam illo veniam voluptas nostrum. Necessitatibus dicta quisquam quos veniam eligendi et quis.

Exercitationem quis nam cumque officiis. Vero quidem consequatur minus id maxime. Aspernatur quia perspiciatis laudantium et. Perferendis eos quas omnis alias. Ut tempore laboriosam voluptatem ex. Quis totam dolores quis ad architecto officiis. Et nemo molestiae est eveniet. Dolorum sit dolores voluptatem culpa eos nesciunt pariatur est. Fuga vel exercitationem eum tempora voluptatem repudiandae beatae. Ex id fugit culpa aut deleniti quo neque.

Explicabo et voluptatem quidem qui totam delectus. Unde voluptatum error sequi eos et suscipit. Id qui impedit debitis eaque distinctio nobis aliquid. Nemo debitis ab debitis maxime distinctio. Ut et ratione perferendis quisquam.