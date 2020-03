Einbruch in Gebäude des Transrapid in Neudörpen CC-Editor öffnen

Ins frühere Informationszentrum für den Transrapid in Neudörpen sind Einbrecher eingedrungen. Foto: dpa

Neudörpen. In der Nacht zu Montag sind bislang unbekannte Täter in das ehemalige Informationszentrum des Transrapid an der Neudörpener Straße in Neudörpen eingedrungen.