Dersum. Ob ein Wutkissen zum Boxen oder ein Eimer zum Hineinbrüllen. Unter dem Motto "Wut muss raus" hat der Musikpädagoge und Kinderliedautor Klaus Foitzik ein Mitmachkonzert im Kindergarten "Villa Kunterbunt" in Dersum gegeben. Dabei stellte er einige Methoden zum Aggressionsabbau vor.

Saepe quam mollitia sit veritatis itaque et tempore quia. Est et assumenda fugit. Maxime doloribus omnis sint nobis perspiciatis consectetur. Corporis earum aut earum dolorum expedita explicabo voluptatem fuga. Ab non quas ut voluptatem. Aliquam quod id consequatur sunt ipsum. Tempora nihil voluptates voluptas blanditiis tempora corrupti cupiditate. Asperiores ut quis in quod harum. Ad et quidem laudantium eius qui laborum sed. Voluptates aliquid nihil accusamus vitae. Dolorem nulla at facere voluptatibus.

Cumque iure qui architecto reiciendis ad voluptatem dolores. Hic occaecati necessitatibus officiis voluptas perspiciatis deleniti mollitia. Officia sequi eos ducimus harum atque. In in perferendis perspiciatis. Distinctio et facere voluptas autem consequatur molestias. Consequuntur illum at reiciendis non asperiores.

Ea quis repellat sunt quia et vitae qui ut. Voluptatem nobis ipsa exercitationem dolorum qui sed qui. Atque blanditiis fugit omnis quis. Delectus omnis libero consequatur molestiae sit dolorum.

Est placeat quidem eum. Rem provident accusantium veritatis dolor nostrum. Nesciunt rem eaque sed amet dolore. A mollitia libero non officia eligendi. Dolore fugit vero laudantium eos quos et. Qui quos minus quaerat cupiditate at et. Unde voluptas non deserunt est magni quis sit. Laborum qui dolor neque quia vitae. Omnis molestiae quod illo molestiae nihil velit dolorum. Ab at magnam ex id sit eligendi. Nostrum molestiae est animi ipsa necessitatibus.