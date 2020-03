Ahlen. Nach 30-jähriger Tätigkeit im Vorstand des Schützenvereins, zuletzt 24 Jahre als Vorsitzender, hat Hans Liesen in der Generalversammlung auf eine erneute Kandidatur verzichtet. Das „Urgestein“ wurde mit Ovationen bedacht und zum Ehrenmitglied ernannt. Liesens Nachfolge trat der bisherige stellvertretende Schriftführer Berthold Kruth an.

