Walchum. Während der 72-Stunden-Aktion im vergangenen Jahr haben die Mitglieder der Katholischen Landjugendbewegung in Walchum einen überdachten Grillplatz hinter dem Mehrgenerationenhaus angelegt. Dieser soll in diesem Jahr weiter ausgebaut werden.

