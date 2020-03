Foto: Anna Heidtmann/Archiv

Heede. Die „1000-jährige“ Linde in Heede, die bereits seit Ende Januar aus Sicherheitsgründen abgesperrt worden war, bekommt nun einen lebenserhaltenen Baumschnitt. Die Arbeiten beginnen wetterbedingt am Mittwoch, 11. März, und nicht wie geplant am Dienstag. Das teilt der Landkreis Emsland mit.