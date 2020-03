Dörpen. Launig berichtet die Polizei über eine erfolgreiche Verfolgungsjagd von Ladendieben in Dörpen. Verständlich, haben dabei doch zwei Beamte drei deutlich jüngere Langfinger gestellt.

