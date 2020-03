Dörpen/Heede. Auf der Bundesstraße 401 bei Heede hat sich am Freitagvormittag ein schwerer Unfall ereignet, dabei sind ein Traktor und ein landwirtschaftlich genutzter Pkw zusammen gestoßen. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Die Straße musste für die Bergungs- und Aufräumarbeiten bis etwa 12 Uhr voll gesperrt werden.

