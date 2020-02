Walchum. Diebe haben in Walchum ein Kabel gestohlen. Als sie entdeckt wurden, flüchteten sie mit einem Pkw. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, ereignete sich der Vorfall am Samstag gegen 11 Uhr auf einem Jugendzeltplatz. Den Angaben zufolge brachen die Diebe dort einen Container auf und stahlen ein Starkstromkabel. Dann seien sie von dem Besitzer entdeckt worden und mit einem Pkw in unbekannte Richtung geflüchtet.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg, Telefon 04961 9260, in Verbindung zu setzen.