Dersum. Die Freiwillige Feuerwehr Dersum ist im vergangenen Jahr zu 51 Einsätzen ausgerückt. Zusammen mit den 23 Dienstabenden leisteten die Kameraden rund 3100 ehrenamtliche Stunden. Das gab Dersums Ortsbrandmeister Gerd Gruber auf dem Kameradschaftsabend bekannt.

