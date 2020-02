Mehrere Zehntausend Euro Schaden nach Einbruch in Kluse CC-Editor öffnen

Die Täter hatten zunächst Werkzeug aus einem Holzschuppen entwendet und sind dann in die Goldschmiede eingedrungen. Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa

Kluse. Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in Kluse, in dem sich auch eine Goldschmiede befindet, haben Unbekannte einen Schaden von mehreren Zehntausend Euro verursacht.