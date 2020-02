Tausende Euro Schaden nach Einbruch in Möbelhaus in Dörpen CC-Editor öffnen

Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in ein Möbelhaus in Dörpen. Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa

Dörpen. Einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro haben Einbrecher in einem Möbelhaus in Dörpen angerichtet. Die Polizei sucht Zeugen.