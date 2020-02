Mobiler Einkaufswagen rollt jetzt auch in Lehe CC-Editor öffnen

Der "Mobile Einkaufswagen" wird jetzt auch durch Lehe rollen. Jeden ersten Freitag im Monat wird er Senioren abholen und ihnen einen Einkauf ermöglichen. Foto: Talea Norda

Dörpen. Außer beispielsweise in Heede und Dersum in der Samtgemeinde (SG) Dörpen dürfen sich jetzt auch ältere Mitbürger in Lehe über den „Mobilen Einkaufswagen“ freuen. Er wird auf Wunsch ab sofort jeden ersten Freitag im Monat Senioren von Zuhause abholen und ihnen einen Einkauf ermöglichen.