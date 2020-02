Dörpen. Die Altherrenfußballer des FC Neulehe (FCN) haben das Ü-32-Hallenturnier um den Wanderpokal der Samtgemeinde Dörpen gewonnen. Die Schützlinge von Trainer Thomas von Hebel gewannen das Finale gegen den SV Neubörger mit 3:0.

