Einbruch in Ferienhaus im Seepark Eiken in Walchum

Die Polizei sucht Zeugen des Einbruchs in ein Haus im Seepark Eiken in Walchun. Symbolfoto: Norbert Försterling/dpa

Walchum. Einbrecher haben im Seepark Eiken an der Seeparkstraße in Walchum ihr Unwesen getrieben. Bei dem Einbruch in ein Ferienhaus entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.