Die Darsteller der Theatergruppe Neubörger wollen die Zuschauer mit der plattdeutschen Komödie „De Klappsmöhl hett Utgang“ so richtig zum Lachen bringen. Die erste Aufführung ist am Freitag, 7. Februar, um 16 Uhr, mit einer Kindervorstellung. Foto: Theatergruppe Neubörger

Neubörger. „De Klappsmöhl hett Utgang“ heißt das plattdeutsche Theaterstück, das die Theatergruppe Neubörger in diesem Jahr an insgesamt sechs Terminen zur Aufführung bringen wird. Die Premiere findet am Freitag, 7. Februar, um 16 Uhr in Form einer Kindervorstellung für alle Jungen und Mädchen in der Gemeinde statt.