Schwerer Verkehrsunfall an Kreuzung in Wippingen CC-Editor öffnen

Die Rettungskräfte in Wippingen sind vor Ort. Symbolfoto: dpa

Wippingen. In der Gemeinde Wippingen in der Samtgemeinde Dörpen hat sich am Mittwochabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. An einer Kreuzung sind ein Pkw und ein Lkw zusammen gestoßen.