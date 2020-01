Dörpen. Mit 1500 Euro unterstützen Auszubildende von UPM in Dörpen die Arbeit des ambulanten Kinderhospizvereins Helpful in Papenburg.

Das Geld stammt aus dem Verkauf von selbst gebackenen Keksen in der Vorweihnachtszeit. Wie es in einer Pressemitteilung von UPM weiter heißt, haben sich Ausbilder und Auszubildende aus unterschiedlichen Lehrjahren an der Aktion beteiligt. Die Kekse seien auf zwei Betriebsversammlungen sowie bei einem Rundgang durch den Papierproduktionsstandort gegen eine freiwillige Spende angeboten worden. Die Geschäftsleitung stockte den Betrag auf die runde Summe von 1500 Euro auf.



Den symbolischen Scheck übergaben einige Auszubildende jetzt bei einem Besuch des Kinderhospiz-Vereins. Im Gespräch mit der Vorsitzenden Stefanie Nee sowie Christina und Heinz Vinke erfuhren sie, dass das Geld unter anderem in die Finanzierung zur Ausbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter sowie für die Betreuung betroffener Familien verwendet werden solle. „Wir sind uns sicher, dass das Geld bei Helpful in den richtigen Händen ist“, wird die Auszubildende Imke Korte in einer UPM-Pressemitteilung zitiert. Die Mitglieder des Vereins arbeiteten mit viel Herz und Hingabe für den Aufbau eines ambulanten Kinderhospizes. Die Auszubildenden selbst hätten durchweg positive Reaktionen auf ihre Aktion erhalten.