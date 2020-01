Ab Montag haben die Arbeiten an der neuen Musswessels-Filiale an der Hauptstraße 22 in Dörpen ein Ende. Foto: Luisa Reitemeyer/Archiv

Dörpen. Nach fast sechs Monaten Umbauzeit eröffnet die Bäckerei Musswessels am Montag, 20 Januar 2020 die neue Filiale an der Hauptstraße 22 in Dörpen (neben Edeka Schneider und gegenüber der Emsländischen Volksbank). Früh aufstehen könnte sich lohnen.