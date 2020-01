Dörpen. Ein maskierter Mann hat den Kiosk an der Vellandstraße in Dörpen überfallen. Der Räuber bedrohte die Betreiberin mit einem Messer, erbeutete Geld und Zigaretten und entkam unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten am Samstag mitteilten, ereignete sich der Vorfall am Freitagabend. Den Angaben zufolge betrat der maskierte Mann gegen 18.40 Uhr den Verkaufsraum. Er bedrohte die 66-jährige Betreiberin mit einem Messer und forderte in akzentfreiem Deutsch Bargeld und Zigaretten. Mit der Beute flüchtete er laut Polizei anschließend in unbekannte Richtung.

Der Täter wird den Angaben zufolge als 1,80 bis 1,90 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er trug eine schwarze Jogginghose mit seitlichen weißen Streifen und eine schwarze Kapuzenjacke mit weißer Schrift.

Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.