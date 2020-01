Dörpen. Vandalismus am Gymnasium Dörpen: An der Schule wurde offenbar mutwillig der Briefkasten zerstört und eine Fensterscheibe zerbrochen. Bei der Tat spielten nach Angaben der Polizei auch Silvesterböller eine Rolle.

Ducimus omnis est aut non quasi omnis. Qui odit adipisci dicta animi quae vero corrupti. Facilis tempora ea earum labore. Est dignissimos quia dolorum officiis.

Deserunt et ducimus neque et non voluptas at. Tempore sed vel molestiae velit nostrum molestias minima non. Nihil esse aperiam labore magnam. Rerum aut non blanditiis tenetur officiis quas.