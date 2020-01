Dörpen. Das Herz von Helping Hands schlägt nicht mehr. Der Vorsitzende der humanitären Hilfsorganisation, Hansi Brake, ist am vergangenen Donnerstag im Alter von 63 Jahren verstorben. Mitglieder, Helfer und Freunde des emsländischen Vereins hat der Tod des Dörpeners erschüttert. Die Arbeit von Helping Hands ruht vorerst.

